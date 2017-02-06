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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Stoltenberg Ve Trump Görüşmesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ittifakın eskimiş olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ittifakın sıkıntılı zamanlardaki önemi teyit edildi.

Stoltenberg Ve Trump Görüşmesi
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NATO: "STOLTENBERG VE TRUMP, İTTİFAKIN SIKINTILI ZAMANLARDAKİ ÖNEMİNİ TEYİT ETTİ"

TRUMP, MAYIS AYI SONUNDA BRÜKSEL'DE YAPILACAK NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK     

Brüksel, 6 Şubat 17 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ittifakın eskimiş olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ittifakın sıkıntılı zamanlardaki önemi teyit edildi.
     
NATO'dan yapılan açıklama göre, görüşmede, terörizmle mücadele ve NATO savunma harcamalarına ilişkin ilerlemeyi gözden geçiren Trump ve Stoltenberg, tüm NATO müttefikleri arasında harcamalarda adil yük paylaşımını temin etmek için sürdürülen çabaların önemini vurguladı.     

İttifakın sıkıntılı zamanlardaki önemini teyit eden Trump ve Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda görülen şiddetteki artışı ve barışçıl çözüm beklentisini de görüştü. Genel Sekreter, görüşmede ayrıca NATO'nun Rusya konusundaki güçlü savunma ve diyalogdan oluşan politikasını hatırlattı.     

Genel Sekreter Stoltenberg ve ABD Başkanı Trump, bu sorunları mayıs ayı sonunda Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ele almayı kararlaştırdı.     

"NATO ESKİDİ"     

Trump, göreve gelmeden önce Bild gazetesine verdiği röportajda, "NATO'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" demişti.     

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD'ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun dışında NATO'yu çok önemli bulduğunu ifade etmişti.     

Trump'ın Rusya politikası da NATO ve ittifakın bazı Avrupalı müttefikleri arasında endişeyle karşılanıyor.     
     
(AA/AK/GÜL)

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