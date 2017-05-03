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03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:22

Stoltenberg Nato Zirvesi'nin Gündemini Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Mayıs'ta Brüksel'de 29 ülkenin liderinin katılımıyla düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ana gündem maddelerinin, terörle mücadele, transatlantik ilişkilerin önemi ve yük paylaşımı olacağını açıkladı.

Stoltenberg Nato Zirvesi'nin Gündemini Açıkladı
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NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, 25 MAYIS'TA DÜZENLENECEK DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNDE, TERÖRLE MÜCADELE İLE TRANSATLANTİK İLİŞKİLER VE YÜK PAYLAŞIMI KONULARININ ELE ALINACAĞINI BİLDİRDİ

Brüksel, 3 Mayıs 17 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Mayıs'ta Brüksel'de 29 ülkenin liderinin katılımıyla düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ana gündem maddelerinin, terörle mücadele, transatlantik ilişkilerin önemi ve yük paylaşımı olacağını açıkladı.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı Avrupa Birliği (AB)-NATO iş birliği komitesinde taraflar arasında iş birliğinin önemine vurgu yaparak, güvenlik ve savunma konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'de düzenlenecek zirvenin önemine işaret eden Jens Stoltenberg, NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı ilk kez ağırlayacağını hatırlatarak, NATO'ya üye olma sürecindeki Karadağ ile toplam 29 ülkenin liderinin, "transatlantik ilişkiler ve kararlılık konusunda güçlü bir mesaj vereceğini" düşündüğünü ifade etti.

Toplantının ana gündem maddelerinden birisinin terörizm olacağını dile getiren Stoltenberg, dünya genelinde terör saldırılarının terörizmin gerçek bir tehdit olduğunu ortaya koyduğunu ve bu saldırıların "özgür demokratik toplumları" hedef aldığını belirtti.

Terörle mücadele çerçevesinde hem sivil hem de askeri önlemler alınması gerektiğini kaydeden Genel Sekreter Stoltenberg, DEAŞ ile mücadele için uluslararası iş birliğinin önemine değindi ve NATO'nun bu alanda daha fazla katkı sağlama potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, toplantıda ele alınacak diğer önemli hususların transatlantik ilişkiler ile yük paylaşımı konuları olduğunu, NATO üyelerinin 2014 Galler Zirvesi'nde savunma harcamalarını arttırmaya yönelik aldığı kararın etkilerinin ilk kez savunma harcamalarında 2015 yılında düşüş olmaması ve 2016 yılında da yüzde 3,8 artması ile görüldüğünü söyledi.

AB'nin savunma kapasitesini geliştirme konusunun olumlu değerlendirdiğini belirten Jens Stoltenberg, AB savunma güçlerinin NATO ile rekabet içinde olmadığı müddetçe, AB, Avrupa ve NATO için yararları olacağını düşündüğünü belirtti.

(AA/ÖZ/HA)

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