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Steinmeier, Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos İle Görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan'da hükümetin cumhurbaşkanlığı seçimini öne almasının kendilerini şaşırttığını ancak, ekonomide reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Steinmeier, Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos İle Görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan'da hükümetin cumhurbaşkanlığı seçimini öne almasının kendilerini şaşırttığını ancak, ekonomide reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

12 Aralık 2014 Cuma 08:43
Steinmeier, Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos İle Görüştü
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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI STEİNMEİER, YUNANİSTAN'DAKİ EKONOMİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

 Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan'da hükümetin cumhurbaşkanlığı seçimini öne almasının kendilerini şaşırttığını ancak, ekonomide reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Steinmeier, Berlin'de Dışişleri Bakanlığı'nda Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin reform çabalarını öven Steinmeier, "Yunanistan son aylarda reform yolunda gerçek anlamda ilerleme sağladı. Bu ilerlemeyi not ediyoruz ve bunu saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Yunanistan hükümetinin, şubat ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimini öne alma kararının kendilerini "biraz şaşırttığını" ifade eden Steinmeier, ülkenin önemli kararlar almak üzere olduğunu ve Almanya'nın Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Steinmeier, Yunanistan'ın reform sürecinde bugüne kadar ilerlemesini sağlayan siyasi güçlerin gelecek haftalarda birlik içinde hareket etmesini ve bu süreci başarıyla ilerletmesini umut ettiklerini vurguladı.

-Suriye ve Irak'taki gelişmeler

Yunan mevkidaşı ile görüşmelerinde, ekonomi konularının yanı sıra, Ortadoğu'daki son gelişmeleri de ele alacaklarını belirten Steinmeier, IŞİD'in Irak'ta hızlı şekilde ilerlemesinin bir ölçüde durdurulduğunu ancak IŞİD tehdidi konusunda kaygıların sürdüğünü bildirdi.

Steinmeier, Irak ve Suriye'de siyasi çözüme çok uzak olunduğunu da söyledi.

"EKONOMİ İYİ YOLDA"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos da yaptığı açıklamada, ülkesinin 5 yıl büyük fedakarlıklar ve çaba göstermesinin ardından, ekonomide sonuç almaya başladığını söyledi.

Venizelos, makroekonomik göstergelerin Yunanistan'ın ekonomik durumunun iyiye gittiğini gösterdiğini savunarak, bu yolda reformlara devam edeceklerini ifade etti.

Yunanistan'ın coğrafi olarak Ortadoğu'ya yakın olduğuna işaret eden Venizelos, "Gazze ve Trablus arasında meydana gelen her şey Yunanistan için önemli. IŞİD'e karşı mücadele de buna dahil. Biz NATO üyesiyiz ve üye olarak IŞİD'e karşı mücadelede omuz omuza hareket edeceğiz" dedi.

KIBRIS

Konuşmasında Kıbrıs'taki gelişmelere değinen ve kıta sahanlığı anlaşmazlığına atıfta bulunan Venizelos, ekonomide kritik gelişmelerin yaşandığı ve bölgede krizlerin hüküm sürdüğü bir ortamda, yeni krizlerin yaşanmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. Venizelos, kısa süre önce Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında bu konuları ele aldıklarını kaydetti.

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