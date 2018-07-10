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Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

Dünyaca ünlü ABD merkezli kahve zinciri Starbucks,plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceğini bildirdi.

Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

Dünyaca ünlü ABD merkezli kahve zinciri Starbucks,plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceğini bildirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 06:41
Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

Dünyaca ünlü ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceğini bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamada, şirket dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu.
Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Starbucks CEO'su Kevin Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı ''önemli bir dönüm noktası'' olarak nitelendirdi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 10:23
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