STAR TV SATILDI

Türkiye’deki Doğan Yayın Holding A.Ş, bünyesinde Star TV'ye ait tüm hakları bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, Doğuş Yayın Grubu'na satışının tamamlandığını bildirdi.

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bünyesinde Star TV'ye ait tüm hakları, yayın lisans ve ruhsatlarını, marka (Star TV, Eurostar vb.) ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarını barındıran, dolaylı bağlı ortaklıkları Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, tamamı ödenmiş 391 milyon 500 bin lira olan sermayesinin tamamını temsil eden hisse senetlerinin toplam 327 milyon doları bedel ile Doğuş Yayın Grubu'na satışı ve devri konusunda anlaşma sağlandığının 17 Ekim 2011 tarihinde kamuya açıklandığı hatırlatıldı.

Bugün, söz konusu hisse senetlerinin devri ve satışı Doğuş Yayın Grubu'na yapılmak suretiyle, kapanış işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, ''Bu kapsamda, 327 milyon dolarlık toplam satış bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesine karar verilen 151 milyon dolarlık kısmı da bugün ödenmiş ve hesaplarımıza intikal etmiştir'' denildi.