Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

STAR TV SATILDI

Star TV'ye ait hakları bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, Doğuş Yayın Grubu'na satışı tamamlandı

STAR TV SATILDI

Star TV'ye ait hakları bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, Doğuş Yayın Grubu'na satışı tamamlandı

04 Kasım 2011 Cuma 08:37
STAR TV SATILDI
banner238

Türkiye’deki Doğan Yayın Holding A.Ş, bünyesinde Star TV'ye ait tüm hakları bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, Doğuş Yayın Grubu'na satışının tamamlandığını bildirdi.

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bünyesinde Star TV'ye ait tüm hakları, yayın lisans ve ruhsatlarını, marka (Star TV, Eurostar vb.) ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarını barındıran, dolaylı bağlı ortaklıkları Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin, tamamı ödenmiş 391 milyon 500 bin lira olan sermayesinin tamamını temsil eden hisse senetlerinin toplam 327 milyon doları bedel ile Doğuş Yayın Grubu'na satışı ve devri konusunda anlaşma sağlandığının 17 Ekim 2011 tarihinde kamuya açıklandığı hatırlatıldı.

Bugün, söz konusu hisse senetlerinin devri ve satışı Doğuş Yayın Grubu'na yapılmak suretiyle, kapanış işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, ''Bu kapsamda, 327 milyon dolarlık toplam satış bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesine karar verilen 151 milyon dolarlık kısmı da bugün ödenmiş ve hesaplarımıza intikal etmiştir'' denildi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 08:37
Anahtar Kelimeler:
YayınStarTVDoğuşGrubuSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim