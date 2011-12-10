Star Grubu Düğmeye Basacak

Doğuş Grubu’na geçtikten sonra büyük bir hazırlığın içerisine giren Star TV, yeni yılla birlikte logosundan görsellerine varana kadar köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor..



YILBAŞI GECESİ DEĞİŞİM BAŞLIYOR

31 Aralık gecesi Star TV’nin tamamen değişime uğradığı bir gece olacak..



Kanal D ekranlarında yayınlanan ve BKM Mutfak ekibi de Star TV ekranlarında sadece yılbaşı gecesi için eksiksiz ve tam kadro olarak özel bir program hazırlıyor.