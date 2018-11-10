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Sri Lanka\'daki Siyasi Kriz… Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Parlamentoyu Feshetti

Ankara, 10 Kasım 18 (.):  Güney Asya ülkesi Sri Lanka\'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, parlamentoyu feshederek 5 Ocak\'ta erken seçim yapılacağını bildirdi. 

Sri Lanka\'daki Siyasi Kriz… Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Parlamentoyu Feshetti

Ankara, 10 Kasım 18 (.):  Güney Asya ülkesi Sri Lanka\'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, parlamentoyu feshederek 5 Ocak\'ta erken seçim yapılacağını bildirdi. 

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:06
Sri Lanka\'daki Siyasi Kriz… Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Parlamentoyu Feshetti
Ankara, 10 Kasım 18 (.):  Güney Asya ülkesi Sri Lanka\'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, parlamentoyu feshederek 5 Ocak\'ta erken seçim yapılacağını bildirdi. 
Fesih kararı, Sirisena tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayımlanan bir bildiriyle duyuruldu. Bildiride, adayların 26 Kasım\'dan önce belirleneceği ve yeni parlamentonun 17 Ocak\'ta toplanacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Sarath Amunugama, Devlet Başkanı\'nın parlamentoyu feshetmesinin ülkedeki siyasi krizin çözümü için halka gidilmesi gerekliliğinden kaynaklandığını ifade etti.
SİYASİ KRİZ
Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe\'yi 26 Ekim\'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa\'yı getirmiş ve 27 Ekim\'de, parlamento çalışmalarının 16 Kasım\'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. 
Görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga\'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena\'nın Başbakan Ranil Wickremesinghe\'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti.
Jayasuriya, hafta içi yaptığı yazılı açıklamada, meclisteki eski hükümet üyelerinin, haklarının gasbedildiğine dair taleplerini kendisine aktardıklarını kaydederek, "Şu durumda göreve getirilen Rajapaksa mecliste çoğunluğu sağlayana kadar eski hükümeti tanımak zorundayım. Yeni parti (Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı) mecliste çoğunluğu sağlayamadığı sürece Mahinda Rajapaksa\'yı başbakan olarak tanıyamam." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/TUĞ/HA)

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