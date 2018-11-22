Sri Lanka\'da Toplu Mezardan 230 Kişiye Ait İskelet Çıktı



Ankara, 22 Kasım 18 : Sri Lanka\'da bulunan bir toplu mezardan 230 kişiye ait iskelet çıktı.

BBC\'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Mannar bölgesinde bulunan toplu mezarın, ülkede şimdiye kadar bulunanların en büyüğü olduğu belirtildi.

Kazı çalışmalarını yürüten ekipte yer alan Kelaniya Üniversitesinden Raj Somadeva, şu ana kadar 230 kişinin iskeletlerine ulaştıklarını söyleyerek, "Ülkede tespit edilen en büyük kitle." ifadesini kullandı.

Yetkililer, iskeletlerin kimlere ait olduğunun ve ölüm nedenlerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Cesetlerin, 25 yıl süren iç savaş sırasında ölen kişilere ait olduğu sanılıyor.

Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları\'nın 1983\'te başlayan, ülkenin kuzey ve doğusunda bağımsızlık mücadelesi 2009\'da sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 100 bin kişi öldü, 20 binden fazla kişi de kayboldu.

(AA/ÖZ/HA)

