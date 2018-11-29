Sri Lanka\'da Siyasi Kriz Derinleşiyor

BAŞBAKAN MAHİNDA RAJAPAKSA\'NIN DEVLET FONLARINI KULLANMASINI ENGELLEYEN ÖNERGE PARLAMENTODA KABUL EDİLDİ

Colombo, 29 Kasım 18 (.): Sri Lanka\'da milletvekilleri, güvensizlik oyu verdikleri Başbakan Mahinda Rajapaksa\'nın devlet fonlarını kullanmasını engelleyen önergeyi kabul etti.

Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada önerge, 123 oyla kabul edilirken, Rajapaksa\'yı destekleyen milletvekilleri oylamayı boykot etti.

Güney Asya ülkesinde parlamento, Rajapaksa\'ya karşı iki kez güvensizlik oyu verirken, yenilgiyi kabul etmeyen Sri Lanka Başbakanı, oylamaların usulüne uygun yapılmadığını savunuyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe\'yi 26 Ekim\'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa\'yı getirmiş ve 27 Ekim\'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım\'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Sirisena, bu ay yayımlanan bir bildiriyle parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak\'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım\'da yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak\'ta toplanacağı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık\'a kadar askıya alınması kararı almıştı.

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyor.

(AA/TUĞ/HÖ)