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Sri Lanka\'da Siyasi Kriz

DEVLET BAŞKANI MAİTHRİPALA SİRİSENA, PARLAMENTOYU FESHETME VE ERKEN SEÇİME GİTME KARARINI

Sri Lanka\'da Siyasi Kriz

DEVLET BAŞKANI MAİTHRİPALA SİRİSENA, PARLAMENTOYU FESHETME VE ERKEN SEÇİME GİTME KARARINI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Sri Lanka\'da Siyasi Kriz
DEVLET BAŞKANI MAİTHRİPALA SİRİSENA, PARLAMENTOYU FESHETME VE ERKEN SEÇİME GİTME KARARINI "OLASI ŞİDDET OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALDIĞINI" AÇIKLADI
Colombo, 12 Kasım 18 (.): Güney Asya ülkesi Sri Lanka\'da siyasi kriz derinleşmeye devam ederken, Devlet Başkanı MaithripalaSirisena, parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararını, "olası şiddet olaylarının önüne geçmek için aldığını" belirtti.
Sirisena, televizyonda yayınlanan açıklamasında, parlamento ve ülke genelinde çıkması olası şiddet olaylarını engellemek için meclisi feshetme ve 5 Ocak\'ta erken seçime gitme kararı aldığını ifade etti.
Parlamentoda, ülke çapında yayılan çatışmalar ve ölümlerle sonuçlanabilecek olası sert kavgaların yaşanabileceğine ilişkin duyumlar aldığını aktaran Sirisena, "Bana öyle geliyor ki parlamentonun feshedilmeden toplanmasına izin verseydim bu her şehirde ve her köyde kargaşa ve çatışmaları beraberinde getirebilir ve vatandaşlar için çok tatsız ve zor bir duruma yol açabilirdi." dedi.
En iyi çözümün, parlamentodaki 225 üyenin birbiriyle kavga etmesine ve bu durumun ülkenin her yerinde sokak kavgalarına dönüşmesine izin vermemek olduğunu vurgulayan Sirisena, "Benim görevim, bu ülkedeki 15 milyon seçmenin, özgür ve adil bir seçim yoluyla parlamento üyelerini seçerek nihai kararı almalarına ortam sağlamak." diye konuştu.
Sirisena, cuma günü geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle, cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak\'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. 
Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak\'ta toplanacağı belirtilmişti. 
SİYASİ KRİZ 
Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan RanilWickremesinghe\'yi 26 Ekim\'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı MahindaRajapaksa\'yı getirmiş ve 27 Ekim\'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım\'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.
Görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan ArjunaRanatunga\'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Meclis Başkanı KaruJayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena\'nın Başbakan Wickremesinghe\'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti. 
(AA/TUĞ/ŞEB)

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