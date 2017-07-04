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04 Temmuz 2017 Salı 10:09

Sri Lanka'da Deng Humması 225 Can Aldı

Sri Lanka Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Ruwan Wijayamuni, ülkede yıl başından bu yana 225 kişinin deng humması nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Sri Lanka'da Deng Humması 225 Can Aldı
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Sri Lanka Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Ruwan Wijayamuni, ülkede yıl başından bu yana 225 kişinin deng humması nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Wijayamuni, yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da Ocak 2017'den beri 76 bin deng humması vakası tespit edildiğini, bunlardan 225'inin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede geçen ay etkili olan şiddetli muson yağmurlarının ardından halkın su birikintilerini ve çöp yığınlarını temizlemekte yetersiz kaldığını vurgulayan Wijayamuni, bunun deng hummasının şiddetini artırdığını ifade etti.

Halkın çevreyi temiz tutmamasının çok üzücü olduğuna değinen Wijayamuni, "Bazı kişiler, yetkililerin evlerini incelemesine ve temizlemesine izin vermiyor. Bu gerçekten kabul edilemez." dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yıl, geçen yıla kıyasla deng humması vakalarında yüzde 38 artış yaşandı.

Öte yandan krizin büyüklüğü nedeniyle alarma geçen hükümet, çürüyen çöplerin, durgun su havuzlarının ve diğer potansiyel sivrisinek üreme alanlarının temizlenmesi için 400 asker ve polis görevlendirdi.

Askeri Sözcü Roshan Senevirathna, salgından etkilenenlerin fazla olması sebebiyle hastanelerin yetersiz kaldığını ve başkent Kolomba'ya 38 kilometre mesafedeki Negombo Askeri Üs Hastanesi'nde iki geçici koğuş inşa edildiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, halkı, hastalıkla mücadele eden yetkililerle iş birliği yapmaya çağırarak bunun "ülkedeki tüm vatandaşların hayatını" etkileyeceği uyarısında bulundu.

Sri Lanka'da geçen yıl, deng hummasından 55 bin 150 kişi etkilenmiş, 97 kişi hayatını kaybetmişti.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Sri Lankada Deng Humması 225 Can Aldı
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