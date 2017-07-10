Srebrenitsa Soykırımının 71 Kurbanı Daha Yarın Defnedilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 71 kurbanı daha yarın kılınacak toplu cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

BOSNA HERSEK'İN DOĞUSUNDAKİ SREBRENİTSA'DA 1995 YILINDA YAŞANAN SOYKIRIMIN 22. YIL DÖNÜMÜNDE, KILINACAK TOPLU CENAZE NAMAZININ ARDINDAN 71 KURBANIN CENAZESİ DAHA POTOÇARİ ANIT MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Srebrenitsa, 10 Temmuz 17 : Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 71 kurbanı daha yarın kılınacak toplu cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında meydana gelen soykırımın acısı, aradan geçen 22 yıla rağmen hala taze. En az 8 bin 372 Boşnak'ın Sırplar tarafından hunharca katledildiği soykırımın 22 yıl dönümünde, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplu cenaze namazı kılınacak, anma töreni düzenlenecek.

Bu yıl, kimlik tespiti tamamlanan 71 soykırım kurbanının daha toprağa verileceği törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 575'e yükselecek.

Bu yıl defnedilecek 71 kurbanın en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşında olan Alija Salihovic.

Dün Visoko'dan yola çıkarak Potoçari'ye ulaşan tabutlar, bu akşam Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Bosna Hersek'in "kanayan yarası" olmaya devam eden Srebrenitsa'da, yarın kılınacak cenaze namazı ve anma törenine farklı ülkelerden binlerce ziyaretçi katılacak.

İKİ OĞLUNU DEFNEDECEK

Mustafa İmamovic, bu yılki törende, öldürüldüklerinde 19 ve 21 yaşlarında olan iki oğlunu toprağa verecek.

AA muhabirine konuşan acılı baba, oğullarının 1995'te Srebrenitsa'nın düşmesinin ardından Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak için orman yolundan gittiğini ifade ederek, "Yola beraber çıkmıştık ancak ormanda birbirimizi kaybettik. Kardeşimi ise hala bulamadım." diye konuştu.

Soykırımın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen aileler hala çocuklarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini toprağa vermeye devam ediyor. Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995 tarihinde düşmesiyle başlayan soykırımda katledilen binden fazla kurbanın cenazesine ise hala ulaşılamadı.

YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ SREBRENİTSA YOLUNDA

Öte yandan, soykırım kurbanlarını anmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden başkent Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli Srebrenitsa'ya hareket etti.

"Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla düzenlenen motosiklet maratonunun Saraybosna sokaklarından geçişi, vatandaşlarca ilgi ile takip edildi.

"BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ" SONA ERECEK

Srebrenitsa'da soykırımdan kurtulmak isteyenlerin gittiği, katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük Barış Yürüyüşü de bugün sona erecek.

Türkiye'den de katılımcıların bulunduğu yürüyüşte bu yıl 5 binden fazla insan yer alıyor.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Sırp komutan Ratko Mladic'in emrindeki birliklerin Bosna Hersek'in doğusunda, nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslüman Boşnakların oluşturduğu Srebrenitsa'yı 11 Temmuz 1995'te işgal etmesi, buradaki Boşnak soykırımının habercisi oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, işgalinin ardından Hollandalı askerlere sığınan binlerce Boşnak, şehre giren Sırp askerlere teslim edilirken, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin verildi ancak erkekler hunharca katledildi.

Sırplar, Hollandalı askerlerden teslim aldıkları kadın ve çocukları otobüslere bindirip bölgeden uzaklaştırırken, Boşnak erkekler civardaki ormanlık alanlarda, fabrika ve terk edilmiş binalarda katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Hollandalı askerlere sığınmayıp "ölüm yolu" olarak adlandırılan ormanlık alandan Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmayı deneyen binlerce sivil de Sırpların pusuları ve saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün raporuna göre, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımında en az 8 bin 372 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar büyük çoğunluğu ülkenin doğusunda olmak üzere 514 farklı bölgede tespit edilen toplu mezarlardan çıkarılan iskelet kalıntılarının 6 bin 600'den fazlasının kimlik tespiti yapıldı.

KİMLER, NE CEZA ALDI?

Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşananlar, Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından "soykırım" olarak nitelendirilirken, savaş sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu farklı suçlardan 40 yıl hapse mahkum edildi.

ICTY, Srebrenitsa'da işlenen suçlar nedeniyle bugüne kadar 15 kişiyi suçlu bularak hapis cezalarına çarptırdı.

Öte yandan, Lahey Temyiz Mahkemesi de geçen ay sonunda açıkladığı kararla, 2014 yılında bölge mahkemesi tarafından verilen Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı.

MLADİC HAKKINDA KARAR BEKLENİYOR

Srebrenitsa'nın işgali sırasında "Türklerden intikam alma vakti geldi" ifadelerini kullanarak adeta olacakları haber veren Sırp komutan Ratko Mladic hakkında ICTY'nin karar vermesi bekleniyor. 2011 yılında tutuklandıktan sonra yargılanmasına 2012 yılında başlanan Mladic hakkındaki karar kasım ayında açıklanacak.

(AA/ÖZ/ŞEB)