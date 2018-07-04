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Srebrenitsa Soykırımı\'nın 35 Kurbanı 11 Temmuz\'da Toprağa Verilecek

Saraybosna, 4 Temmuz 18 : Avrupa\'da İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı\'nın 23. yılında 35 kurban toprağa verilecek.

Srebrenitsa Soykırımı\'nın 35 Kurbanı 11 Temmuz\'da Toprağa Verilecek

Saraybosna, 4 Temmuz 18 : Avrupa\'da İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı\'nın 23. yılında 35 kurban toprağa verilecek.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Srebrenitsa Soykırımı\'nın 35 Kurbanı 11 Temmuz\'da Toprağa Verilecek
Saraybosna, 4 Temmuz 18 : Avrupa\'da İkinci Dünya Savaşı\'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı\'nın 23. yılında 35 kurban toprağa verilecek.
Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı\'nda 11 Temmuz\'da yapılacak toplu cenaze töreninde, savaşın ardından farklı toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespiti tamamlanan 35 kurbanın daha defnedileceği açıklandı.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, kimlik tespiti tamamlanan 170 soykırım kurbanı olmasına rağmen, bulunan bedenlerin bazı uzuvlarının eksik olması nedeniyle bu yıl 35\'inin toprağa verileceği kaydedildi.
Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan dördünün öldürüldüklerinde reşit dahi olmadıkları aktarılırken, defnedilecek kurbanlarının en gencinin öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesidİbric, en yaşlısının ise 71 yaşında olan SahinHalilovic olduğu ifade edildi. 
Bu arada, 11 Temmuz\'da defnedilecek kurbanlar arasında orman yolundan eşi ile kaçarken 6 aylık hamile olmasına rağmen acımasızca öldürülen RemzijaDudic\'in de bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, kimliği belirlenen ancak bazı uzuvları eksik olduğu için bu yıl defnedilmesi beklenmeyen diğer kurbanların da ailelerin onayı durumunda 11 Temmuz\'da defnedilebileceği ifade edildi.
11 Temmuz\'daki cenaze töreninin ardından defnedilecek kurbanların isimleri şöyle:
OmerAlic, MuhamedAlic, FahrudinAlisevic, SuvadAvdic, HazimBeganovic, SuadBegovic, Kiram Bektic, RamoBoric, BajroBudovic, Edin Buric, SalemCakanovic, Aziz Dautbasic, NijazijaDudic, RemzijaDudic, AvdijaGusic, Sahin Halilovic, Ahmet Hasanovic, NesibHasanovic, HamdijaHasic, SejadHusejnovic, Vesidİbric, Saban İkanovic, Hazret Kadric, NijazKadric, SenadMalic, FerisMehmedovic, SafetMerdzic, HajroMuhic, NesadMujcinovic, Asim Mujic, Kadrija Music, Salih Selimovic, HamedSmajic, AhmoSmajic ve RizoSulejmanovic. 
SREBRENİTSA SOYKIRIMI
Srebrenitsa\'nın, 11 Temmuz 1995\'te RatkoMladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz\'da Potoçari Anıt Mezarlığı\'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Potoçari Anıt Mezarlığı\'na düzenlenen törenlerde, bugüne kadar 6 bin 575 kurban defnedildi.
(AA/AK/FEZ)

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