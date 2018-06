Srebrenitsa'ya “Barış Yürüyüşü“ bu yıl daha hüzünlü olacak

Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'ndan kurtulmak isteyen Boşnakların kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz arasında düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne bu yıl katılacaklar, bine yakın kişinin katledildiği ve halen kurbanlara ait eşyaların görülebildiği 13 kilometrelik yeni yoldan geçecek.

Srebrenitsa'nın Sırp güçlerinin eline düşmesinin ardından katliamdan kurtulmak için orman yolunda Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmaya çalışan binden fazla Boşnak sivilin kurulan pusularda can verdiği Kamenica tepesinden geçen ve bu yıl mayınlardan tamamen temizlenen orman yolu Barış Yürüyüşü güzergahına dahil edildi.

Soykırım kurbanlarına ait ayakkabıların, çizmelerin ve konserve kutularının halen görülebildiği orman yolu, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Barış Yürüyüşü'nü daha da hüzünlü kılacak.

Orman yolundan geçerek soykırımdan kurtulmayı başaran Srebrenitsalılar ile bazı devlet yetkilileri, her yıl farklı ülkelerden binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe eklenen 13 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic, Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybeden 8 binden fazla kurbanın anısını yaşatmak istediklerini belirterek Barış Yürüyüşü'ne eklenen bu yeni kısmın sadece 8-10 Temmuz'da değil, her zaman ziyarete açık olacağını söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı Anma Programları Organizasyon Komitesi Başkanı Nermin Alivukovic de bu yılki yürüyüşe dahil edilen 13 kilometrelik yeni kısımda bine yakın Boşnak sivilin öldürüldüğünü hatırlatarak yol üzerinde kurbanlara ait eşyaların bulunmasından son derece etkilendiğini ifade etti.

Soykırımın başladığı günlerde aynı yoldan geçerek hayatta kalmayı başaran Resid Dervisevic ise bu kısmın mayınlardan temizlenmesi için uzun zamandır beklediklerini kaydederek "Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor, zira burada ne yaşandığını ben çok iyi biliyorum." dedi.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Bu yıl 14. kez düzenlenecek "Barış Yürüyüşü" kapsamında, farklı ülkelerden binlerce kişi her yıl 8-10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmak için her gün ortalama 35 kilometre yol katediyor.

Geceleri daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında geçiren katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler veriliyor ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen bu güzergahtan geçerek hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatıyor.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Sırp komutan Ratko Mladic'in komutasındaki birliklerin ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'yı 11 Temmuz 1995'te işgal etmesi, buradaki Boşnak soykırımının da habercisi olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, işgalin ardından Hollandalı askerlere sığınan binlerce Boşnak, Sırp askerlere teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin verilirken, Boşnak erkekler, civardaki ormanlık alanlarda, fabrika ve terk edilmiş binalarda katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Hollandalı askerlere sığınmayıp ormanlık alandan Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmayı deneyen binlerce sivil de Sırpların pusuları ve saldırıları sonucu can verdi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün raporuna göre, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımında en az 8 bin 372 kişi yaşamını yitirdi.

Srebrenitsa kurbanlarının her 11 Temmuz'da anıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 575 kurbanın kabri bulunuyor.