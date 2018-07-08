Srebrenitsa'ya “Barış Yürüyüşü“ başladı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'ndan kaçmak isteyen Boşnakların orman yolundan güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" binlerce kişinin katılımıyla başladı.



Soykırımdan kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen yürüyüşe katılan 6 binden fazla kişi sabah saatlerinde Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasında toplanarak Srebrenitsa'ya hareket etti.



"Ölüm yolu"nda hayatını kaybeden binlerce Boşnak arkadaşının anısını yaşatmak için yürüyüşe katılan ve Sırp birliklerin zulmünden kaçarak hayatta kalmayı başaran Munir Habibovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış Yürüyüşü" organizatörlerinden olduğunu belirterek "Hava şartları oldukça iyi. Yol boyunca nöbetçi ekiplerimiz katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için hazır

bulunacak." dedi.



Geçen günlerde yağmur nedeniyle patika yolun kaygan olabileceği uyarısında bulunan Habibovic, "Bu yılki güzergah soykırımın yaşandığı 1995 yılında kullanılanla aynı. Kamenica tepesinde bulunan 13 kilometrelik alan mayınlardan temizlenerek bu yılki yürüyüşe dahil edildi. Söz konusu yol üzerinde binden fazla Boşnak öldürüldü." diye konuştu.



"YÜRÜYÜŞÜN VARLIĞINDAN HABERSİZDİK"



Belçika'dan yürüyüşe katılan Mario Dolquier de Srebrenista'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaretleri sırasında yürüyüş hakkında bilgi aldıklarını belirterek "İlk defa katılıyorum. Barış Yürüyüşü'nün varlığından habersizdik. Çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek'in Gradacac şehrinden gelen 16 yaşındaki Kadir Suljic, ilk kez katıldığı yürüyüşe soykırım kurbanlarını anmak için çıktığını söyleyerek yaşananların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.



Yürüyüşe Türkiye'den katılan Ahmet Çelik, Barış Yürüyüşü kapsamında, 23 yıl önce insanlığın yok edildiği güzergah üzerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak istediklerini kaydetti.



KATILIMCILAR ÜÇ GÜNÜ YOLDA GEÇİRECEK



Hareket noktası Nezuk'ta soykırım kurbanları için dua ederek ve saygı duruşunda bulunarak barış yürüyüşüne başlayan katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda yaklaşık 100 kilometre yol katedecek.



Katılımcıların 10 Temmuz'da bu yıl kimliği tespit edilen 35 kurbanın toprağa verileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşması planlanıyor.



Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü" kapsamında, Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyecek katılımcılar, üç günü yolda geçirecek.



Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalacak katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verilecek ve "ölüm yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatacak.



Srebrenitsa kurbanlarının her 11 Temmuz'da anıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 575 kurbanın mezarı bulunuyor.



Sırp askerlerinin 11 Temmuz 1995'te şehri ele geçirmesinin ardından yapılan soykırımda, 8 binden fazla Boşnak sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.



