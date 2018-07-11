Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı Potoçari’de defnedildi

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Türkiye'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekillerinin de yer aldığı cenaze ve anma törenine, bölge ülkelerinden siyasiler, din adamları, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından 10 binden fazla kişi katıldı.

Heyetler, eski akümülatör fabrikasında yapılan anma töreninin ardından cenaze namazının kılınacağı Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek soykırım anıtına çiçek bıraktı ve dua etti.



Öğle namazının ardından 35 kurbanın cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazoviç, soykırım kurbanları için dua etti.Duanın ardından tek tek isimleri okunan 35 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önceden hazırlanan mezarlara taşınarak aileleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 610'a yükseldi.



Bu yıl defnedilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic oldu. Bugün ayrıca, eşi ile öldürülen 6 aylık hamile Remzija Dudic de toprağa verildi.



SREBRENİTSA’DA NE OLDU?



Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.



Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.



