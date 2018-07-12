Srebrenitsa Soykırımının 23. Yılında Kurbanlar Anıldı!

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'daki kurbanların anısına Makedonya ve Kosova'da yürüyüş düzenlendi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkedeki Boşnak Dernekleri tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar soykırım kurbanları anısına Eski Üsküp Çarşısı'ndan geçerek "Makedonya" Meydanı'na yürüdü.

Soykırım ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi için oluşturulan Koordinasyon Kurulu adına konuşan Cevad Hot, başta Srebrenitsa olmak üzere tüm Bosna Hersek'teki masum kurban ve şehitleri anmak için toplandıklarını söyledi.

Hot, yürüyüş ile hemşehrilerine "Srebrenitsa'nın bir daha hiçbir zaman tekrarlanmaması" mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Soykırım kurbanlarının anısına çeşitli performansların sergilendiği etkinlikte ayrıca gökyüzüne güvercin bırakıldı.

Öte yandan Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de ülkedeki Boşnak dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Caferi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hiçbir şahıs yada kurumun Srebrenitsa ve diğer savaşlarda yaşananları unutmaması gerektiğini vurguladı.

"Geçmişini unutan kişinin başına aynı şeyler gelebilir." diyen Caferi, Avrupa Parlamentosunun soykırımı tanıyan bir kararı bulunduğunu ve bu doğrultuda AB Konseyi üyesi tüm meclislerin bu tarihe saygı duyarak çeşitli etkinlikler ile anmaları gerektiğini kaydetti.

KOSOVA

Kosova'nın kuzeybatısındaki Prizren şehrinde, "Şarski Behar" Derneği tarafından düzenlenen barış yürüyüşünde vatandaşlar "Srebrenitsa'yı unutma" pankartları ile Kosova, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları taşıdı.

Yürüyüşün ardından kurbanların anısına şiir okundu, Prizren Müftüsü Besim Berisha şehitler için dua etti.

Programa katılan Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) arasındaki iyi olmayan ilişkilerden dolayı 35 kurbanının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na gitmek için vize alamadığını söyledi.

Demiri, "Belki fiziksel olarak orada olmayacağım ama kalbim, ruhum ve aklım Potoçari'de." dedi.

Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da olayın üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen soykırımdan sorumlu çok az kişinin mahkemeye çıktığını ve çok az kişinin ceza aldığını söyledi.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ise barış yürüyüşünün çok anlamlı olduğunu düşündüğünü aktardı.

En büyük dileklerinin ne Balkanlar'da ne de dünyanın başka bir yerinde benzer soykırımın yaşanmaması olduğunu belirten Altunya, "Bugünkü yürüyüşte de gördüğümüz gibi Türk, Arnavut, Boşnak hep bir aradaydık. İnsanların barışa olan özlemi ve sevgisini gösteren bir yürüyüş oldu. Benzer bir vahşetin bir daha dünyanın hiçbir yerinde tekrar etmemesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.