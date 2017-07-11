Srebrenitsa Kurbanları Sırbistan'da Anıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Siyah Giyen Kadınlar Derneği tarafından Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü vesilesiyle "Srebrenitsa 8372" eylemi düzenlendi.

BAŞKENT BELGRAD'DA, SİYAH GİYEN KADINLAR DERNEĞİ TARAFINDAN "SREBRENİTSA 8372" EYLEMİ DÜZENLENDİ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Siyah Giyen Kadınlar Derneği tarafından Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü vesilesiyle "Srebrenitsa 8372" eylemi düzenlendi.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme katılan dernek üyeleri, üzerinde "Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız", "Sorumluluk", "Dayanışma", "Kabul ediyorum" ve katledilen kurbanların sayısını temsil eden "8372" yazılı dövizler taşıdı.

Siyah Giyen Kadınlar Derneği Başkanı StasaZajevic, burada yaptığı konuşmada, derneğin amacının, dayanışmanın yanı sıra 11 Temmuz'un Srebrenitsa soykırımını anma günü ilan edilmesi ve soykırımın inkar edilmesine hukuki yaptırım uygulanması konusunda gerekli adımların atılması çağrısında bulunmak olduğunu söyledi.

Sırbistan hükümetinin kurbanlara saygı göstermediğini belirten Zajevic, "Cumhurbaşkanı AleksandarVucic'inSrebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak nitelendirmemek konusundaki ısrarı, muhalefet de dahil olmak üzere diğer siyasilere de yansıyor. Bu da soykırım suçunu planlayan ve işleyen rejimle aralarındaki bağı asla koparmadıkları anlamına geliyor." dedi.

"Srebrenitsa 8372" eyleminin düzenlendiği alana birkaç metre mesafede Srebrenitsa karşıtı başka bir eylem düzenlendi. Polisin alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te RatkoMladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.