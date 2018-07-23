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Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic vefat etti.

Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic vefat etti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic vefat etti.
Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Mehmedovic'in, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdiği bildirildi.
Soykırımda eşi ve iki oğlu ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden olmuştu. 
Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukları ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı. 
SREBRENİTSA'DA NE OLDU?
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.
 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 12:34
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