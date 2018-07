S&P, Yunanistan'ın görünümünü “pozitife“ çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan'ın not görünümünün "durağandan" "pozitife" çevrildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunun "B+" seviyesinde, kısa dönem kredi notunun da "B" seviyesinde teyit edildiği belirtilirken, not görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği bildirildi.

Not görünümünün çevrilmesiyle ilgili olarak, açıklamada, Yunanistan hükümetinin vergi tabanını genişletici reformlar uygulaması halinde ülkedeki iş ortamının düzeleceği ve daha güçlü ekonomik toparlanmaya yardımcı olacağı vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, daha önce uygulanan reformların tersine çevrilmesi, ekonomik büyümenin beklenenden zayıf olması ve bunların Yunanistan'ın mali düzenleme, borç azaltma ve finansal sektörün yeniden yapılandırılması konularında kısıtlama oluşturması halinde ise ülkenin not görünümünün yeniden "durağana" çevrileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, geçen sene yüzde 1,4 oranında büyüme gösteren Yunanistan ekonomisinin, bu sene yüzde 2 ve gelecek yıl yüzde 2,2 oranlarında büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

S&P, 25 Haziran'da, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunu "B" seviyesinden "B+" seviyesine yükseltmiş, kısa dönem kredi notunu "B" seviyesinde teyit etmiş ve görünümünün "durağan" olduğu bildirmişti.