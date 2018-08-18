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S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:01
S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

TÜRKİYE'NİN YABANCI PARA CİNSİNDEN KREDİ NOTU "BB-"DEN "B+"YA DÜŞÜRÜLDÜ, GÖRÜNÜMÜNÜN "DURAĞAN" OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 10:47
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