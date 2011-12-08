S&p 15 Euro Bölgesi Ülkesiyle İlgili Yüksek Alarm Durumu Sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), baş ekonomisti Jean-Michel Six, 15 Euro Bölgesi ülkesindeki ''yüksek alarm durumunun'' sürdüğünü söyledi.

Le Monde gazetesinin yarınki sayısında çıkacak röportajda Six, Standard and Poor's kuruluşunun, 15 Euro Bölgesi ülkesinin kredi notunu düşüreceği yolunda dün yaptığı uyarı konusunda geri adım atmadı.

Six, ''Euro Bölgesindeki ülkeler, seviyeleri farklı da olsa, büyük yabancı şirketler için endişe yaratmaya devam ediyor. Son altı aydır piyasalar, bu ülkelerin finansman ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda çekingen davranıyor'' ifadesini kullandı.

S&P, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesinin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğini belirterek kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını belirtmişti.

Standard and Poor's, bu karara Euro Bölgesinde son haftalarda artan sistematik stresi gerekçe göstermişti.