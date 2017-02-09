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09 Şubat 2017 Perşembe 07:00

Sözleşmeleri Uzatılmayan Yunan İtfaiyeciler Bakanlığı İşgal Etti

Yunan itfaiyeciler, sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle düzenledikleri gösteride bakanlık işgal etti.

Sözleşmeleri Uzatılmayan Yunan İtfaiyeciler Bakanlığı İşgal Etti
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İTFAİYECİLER BURADA OTURMA EYLEMİ DE YAPTI AMA SONUÇ ALAMADI

Atina, 9 Şubat 17 : Yunan itfaiyeciler, sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle düzenledikleri gösteride bakanlık işgal etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da süresi dolan sözleşmelerinin uzatılmamasını protesto eden bin kadar itfaiyeci Sintagma Meydanı'na gösteri düzenledi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve dövizler taşıyan itfaiyeciler, Başbakanlık binasına yürümeye çalıştı. Başbakanlık çevresindeki polis barikatını aşamayan grup, yakınlardaki İdari Reform Bakanlığı binasına yöneldi.

İdari Reformlar Bakanlığı binasının camlarını ve kapılarını kıran itfaiyeciler, binayı işgal ederek Bakan Olga Gervasili'yle görüşme talep etti.

Protestocular, bakanlıkta yaklaşık yarım saat süren oturma eylemlerinin ardından bir sonuca ulaşamadan binayı terk etti.

(AA/RÇ/ŞEB)

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