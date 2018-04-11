Söylediği yalanla binlerce dolar topladı…

Avustralya'da, ölümcül bir kansere yakalandığını iddia ederek arkadaşları ve ailesinden binlerce dolar toplayan Hanna Dickenson 3 ay hapse mahkum edildi.

24 yaşındaki Dickenson, ailesine ülke dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyerek 31 bin doları aldı. Daha sonra ailenin, arkadaşlarından yardım parası aldığı belirtildi.

Mahkemede Dickenson’ın paranın büyük kısmını tatillerde harcadığı ifade edildi. Yargıç David Starvaggi, Dickenson’ın sahtekârlığını “alçakça” diye tanımladı. Kendi kanser tedavisini tamamlayan bir hastanın Dickenson’a 10 bin dolar bağış yaptığı, bir başka kişinin de dört kez para verdiği belirtildi.

Dolandırıcılık ise bir başka bağışçının Facebook’ta Dickenson’ın fotoğraflarını görmesiyle ortaya çıktı.