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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43

Sosyal Medya Gençleri Kaygılı Bireyler Haline Getiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın genç kullanıcıları kaygılı bireyler haline getirdiğini ortaya koydu. Gençlerin maruz kaldığı zorbalık ve şiddetle uluslararası çapta mücadele eden İngiltere merkezli &#34;Ditch the Label&#34; adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, genç sosyal medya kullanıcılarının yüzde 40'ı paylaştıkları öz çekimler beğenilmediğinde kendilerini kötü hissediyor.

Sosyal Medya Gençleri Kaygılı Bireyler Haline Getiriyor
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Londra, 19 Temmuz 17 : İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın genç kullanıcıları kaygılı bireyler haline getirdiğini ortaya koydu.

Gençlerin maruz kaldığı zorbalık ve şiddetle uluslararası çapta mücadele eden İngiltere merkezli "Ditch the Label" adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, genç sosyal medya kullanıcılarının yüzde 40'ı paylaştıkları öz çekimler beğenilmediğinde kendilerini kötü hissediyor.

12 ila 20 yaşlarında 10 binden fazla sosyal medya kullanıcısıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 35'i, kendilerine güvenlerinin takipçi sayılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 70'i internette başka birine karşı sözlü tacizde bulunduklarını belirtirken yüzde 17'si de bilgisayar başında zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi.

Her 3 gençten biri, sosyal medya hesaplarındaki görünüşlerinden dolayı siber ortamda tacize ve zorbalığa uğramaktan endişe duyuyor.

Kuruluş, sosyal medya platformları arasında en fazla siber zorbalığın görüldüğü sitenin, içerdiği negatif yorumlarla Instagram olduğunu kaydetti.

Ditch the Label Direktörü Liam Hackett, çocukların "husumet kültürü"nde yetiştiklerini ve insanların artık gerçekte olanları birbirine göstermekten korkup kaçındıklarını aktardı.

Hackett, "Siber ortamdaki taciz ve zorbalık, gençlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor. İnternet sadece zorbalık iklimini belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda genç kullanıcıların kimlik, davranış ve kişiliklerinde çok net etkiler bırakıyor." dedi.

(AA/ÖZ/GUR)

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