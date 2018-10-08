Sosyal Medyanın Gücünü Kullanarak Milyonları Harekete Geçiren Fransız Fenomen Jarre’den Açıklama

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ KULLANARAK MİLYONLARI HAREKETE GEÇİREN FRANSIZ FENOMEN JARRE’DEN AÇIKLAMA:

“EĞER DÜNYADA BARIŞ İSTİYORSAK MİLYONLARCA KÜÇÜK ADIMA İHTİYACIMIZ VAR”

İstanbul/Ankara, 8 Ekim 18 Sosyal medyanın gücünü kullanarak insani yardım konusunda milyonları harekete geçiren Fransız fenomen Jerome Jarre, her bir bireyin ortaya koyacağı küçük eylemlerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyor.

Geçen yıl Somali'ye yardım için Türk Hava Yollarına (THY) çağrıda bulunan ve milyonlarca kişinin desteğini kazanan sosyal medya fenomeni Jarre, "Love Army" (Sevgi Ordusu) yardım hareketinin kuruluş hikayesini ve insani yardım çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Love Army yardım hareketini tek başına başlatmadığının altını çizen Jarre, sosyal medyada etkin bir grup fenomen ve ünlü kişinin kitlesel şekilde bu hareketi başlattığını söyledi.

"Klasik sosyal medya fenomenlerinden" biri olduğu dönemde, bu mecrayı farklı amaçlarla kullandığını anlatan Jarre, "Bunu birkaç yıl sürdürdükten sonra sosyal medyanın etkisi ve gücüyle yapabileceğimiz daha fazla şey olması gerektiğini düşündüm ve iyi bir şeyler yapmak için sosyal medyayı yönlendirme yolunu araştırdım." dedi.

Jarre, kendisiyle aynı düşünceye sahip arkadaşları ve sosyal medyadaki etkin isimlerle bu yardım hareketini kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal medya fenomenlerinin popüler olmasının sebebi insanların onlara güvenmesi. Ancak bu güvenle ne yapabilirsiniz? Bu güveni zengin ve ünlü olmak için mi kullanıyorsunuz yoksa insanlara hizmet etmek için mi kullanıyorsunuz? Eğer para için bu mecrada herhangi bir ürün satmayı kabul ederseniz, bu bildiğiniz yolsuzluktur. Ben reklam almıyorum. Sosyal medyada dünya için saf ve bozulmamış bir yer oluşturmamız gerektiğine karar verdik. Bu Love Army'dir ve onun bulunduğu yerdir."

"THY İLE ÖNCESİNDE ANLAŞMA YAPMADIK"

Jarre, Somali'ye yardım için THY'ye yaptığı yardım çağrısıyla ilgili bazı medya organlarında kara propaganda yapıldığını vurgulayarak, THY ile önceden anlaştığı ve Türkiye yanlısı bir propaganda yaptığı yönünde Fransa'da hakkında çıkartılan iddiaları reddetti.

Jarre, "Gerçek şu ki, THY'nin bu konuyla ilgili hiçbir fikri yoktu. Vallahi hiçbir fikri yoktu. Onlara öncesinde bundan bahsetmemiştik. THY, 'Somali'ye yardım et' çağrımıza sosyal medya üzerinden katıldı." diye konuştu.

İlk aşamada, THY'nin yardım çağrısına olumlu yanıt vermesinin ardından gönderdiği uçaklarla Somali'ye yardım ulaştırdıklarını hatırlatan Jarre, daha sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere nakit para vermenin daha etkili bir yol olduğuna kanaat getirdiklerini söyledi.

Böylelikle ailelerin hem ihtiyaçlarına göre harcama yapabildiğini hem de Somali'de iş alanları oluştuğuna dikkati çeken Jarre, "Somali dışında bir ülkeden yiyecek alıp buraya getirirseniz, bu ülkeye uzun soluklu katkı sağlamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü fenomen Jarre, bu kararın ardından ilk uyguladıkları yardım metodunda değişikliğe gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra THY'ye daha fazla uçak kullanamayacağımızı söyledik fakat THY daha sonra bize uçak vermek yerine uzun bir süre bedava bilet verdi. Böylelikle, sosyal medyada etkin daha fazla kişiyi ve tecrübeli yardımseverleri buraya (Somali'ye) getirebildik. Tüm uçuşlarımız THY tarafından karşılandı. Bu, görev için bize büyük bir rahatlama sağladı. Belki bir buçuk yıldan fazla bir süre bedava 200 uçuş hakkımız vardı. Böylelikle, THY sayesinde büyük bir maliyet tasarrufu sağlandı. THY'ye söyleyecek güzel şeylerden başka bir şeyim yok."

"HERKES HAREKETE GEÇMELİ"

Jarre, insani yardım konusunda çalışmak isteyen gönüllülere çağrıda bulunarak, "Yardım kuruluşlarının veya büyük insani eylemlerin dünyayı değiştireceğine inanmıyorum. Her birimizin küçük eylemler yapmaya başlamasıyla dünyanın değişeceğini düşünüyorum. Eğer dünyada barış istiyorsak milyonlarca küçük adıma ihtiyacımız var." dedi.

JARRE'YE "2018 TRT WORLD CİTİZEN İLETİŞİM ÖDÜLÜ" VERİLDİ

Sosyal medyayı yerel ve küresel düzeyde insanlarla bağlantı kurmak için kullanan ve bu bağlantıyı başkalarının hayatlarını iyileştirme amacıyla yöneten Jarre'ye, "2018 TRT World Citizen İletişim Ödülü" verildi.

Somali'nin açlık ve kuraklık ile mücadele ettiği, 6 milyon kişinin suya ve yemeğe muhtaç kaldığı 2017’de, ülkedeki bir kampta çalışan bir gönüllünün sosyal medya üzerinden Fransız fenomene ulaşarak durumu anlatması her şeyi değiştirdi. Harekete geçen Fransız fenomen Jarre, çektiği video ile #lovearmy (#sevgiordusu) yardım hareketinin öncülerinden oldu. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 60 ton besin takviyesi başkent Mogadişu'ya ulaştırıldı.