Soruşturma Dosyaları Başsavcılık'ta.

Güney Kıbrıs’ta 11 Temmuz’da Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili soruşturma sonunda hazırlanan 36 dosya ve özet rapor, Polis Genel

Müdürü Mihalis Papageorgiu tarafından Başsavcı Petros Kliridis’e teslim edildi.

Rum radyosunun haberine göre Kliridis’e teslim edilen dosyada, patlamayla ilgili 1123 ifade, 510 tanıklık, 464 delil ve diğer belgeler bulunuyor.

Başsavcı Kliridis, patlamayla ilgili cezai kovuşturmaların olup olmayacağına ya da kimler aleyhinde cezai kovuşturmanın başlatılacağına mümkün olan en kısa zamanda karar verilmesi için polisin teslim

ettiği belgeleri, ayrıca patlamayla ilgili araştırma yapmak üzere oluşturulan komitenin Başkanı Polis Poliviu’nun raporunu inceleyeceğini ifade etti.