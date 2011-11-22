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Şonya Bıçaklı'yı Eleştirdi

Sendikal Platform adına açıklama yapıp kendisini kınayan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’yı eleştirdi

Şonya Bıçaklı'yı Eleştirdi

Sendikal Platform adına açıklama yapıp kendisini kınayan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’yı eleştirdi

22 Kasım 2011 Salı 17:37
Şonya Bıçaklı'yı Eleştirdi
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DP Genel Sekreteri Bengü Şonya, Sendikal Platform adına açıklama yapıp kendisini kınayan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’yı eleştirdi.

Şonya, yazılı açıklamasında, “Siyasi partiler ve temsilcileri halkın ve ülkenin çıkarına gördükleri konular hakkında konuşmakta hür ve serbesttirler. Kurumlar, platformlar veya kişiler belli görüşlere karşı kendi alternatif görüşlerini nezaket kuralları çerçevesinde ortaya koyma hakkına sahip, ancak sınır koyma veya engelleme hakkına sahip değildirler” dedi.

Bıçaklı’nın Sendikal Platform adına yaptığı açıklamanın maksadını ve nezaket kurallarını aşarak direkt kendisini hedef aldığını savunan Şonya, Bıçaklı’nın açıklamasının “konu hakkında detaylı bilgisi olmadan fikir üretme” sınıfına girdiğini öne sürdü. Şonya, açıklamaya neden olarak gösterilen gerekçelerin hiçbirisinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sendikal Platform gibi iddialı bir kuruluşun sözcülüğünü yapan şahısların açıklama yapacağı konulardaki bilgilerini gazetelerin dedikodu sayfalarına dayandırmalarının ciddiyetle bağdaşmadığını savunan Şonya, “Sayın Bıçaklı’yı son derece kişisel olan açıklamasından dolayı kınar, şahsıma yönelttiği rencide edici suçlamaları basına ispatlamaya veya açıklamaya davet eder, bunu yapmaması halinde namert olduğunu üzülerek belirtmek zorundayım” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 17:37
Anahtar Kelimeler:
DpTürk-senBıçaklışonya
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