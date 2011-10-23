“(TERÖRLE MÜCADELE) ARTIK BUNUN GERİ DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU OLAMAZ. SONUNA KADAR GİDİLECEK. İNŞALLAH SONUÇ ALINARAK DÖNÜLECEK”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan kıta sahası sınırlandırma anlaşmasıyla beraber Ada'nın kuzeyinde ve güneyinde, hatta batısında da sismik arama çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Yıldız, Türkiye’de terörle mücadelede artık geri dönüşün söz konusu olmadığını da belirterek, “Sonuna kadar gidilecek. İnşallah sonuç alınarak dönülecek” dedi.

Yıldız, partisinin İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Kayseri'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer ve bir grup partili ile Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini ve artık geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

''Bugün Gençlik Kollarımızın kongresi var. Bütün gençlerimizle beraber Şehitliğimize geldik. Şehitlerimizle beraber olduk. Bu bir iradenin de göstergesi. Çünkü bu ülkede karmaşa çıkarmak isteyenler, ayrılıkçı bir nokta oluşturmaya çalışanlar, başarılı olamayacaklar. Bunun artık söz kısmının çok anlamlı olmadığını söylüyorum ve bütün yapılan işlerin şu anda bu ülkeye kast etmek isteyenlerin, kim olursa olsun, ister dış güçler isterse içerde bu ayrılığı tahrik etmek isteyenler, bundan faydalanmak isteyenler, onlar cezasını görecekler. Bizim Türk'ü, Kürt'ü herhangi bir ayrım olmaksızın bu ülkeye inanan, bu ülkenin vatandaşına, bütün vatandaşlarımıza inşallah kesintisiz hizmetimiz sürecek. Bu hizmetleri durdurmak isteyen, cevabını hizmetlerle beraber almış olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Artık bunun geri dönüşü söz konusu olamaz. Sonuna kadar gidilecek. İnşallah sonuç alınarak dönülecek.''

AKDENİZ'DEKİ SİSMİK ARAMALAR

Bakan Yıldız, şehitlik ziyaretinin ardından gazetecilerin, Akdeniz'deki sismik aramalarda yaşanan süreçle ilgili sorusunu yanıtladı.

Yarın Akdeniz'de yeniden sismik arama yapılacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

''Yarın sabah itibariyle Akdeniz'de, Antalya'dan 3 boyutlu sismik arama gemisi açılacak ve 1100 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik arama yapacak. Gemi yaklaşık 40 gün kalacak. Yalnızca Piri Reis'in olduğunu söyleyenler tabi ki yanılıyor. Piri Reis şu ana kadar yaklaşık 2100 kilometrekarelik, 2 boyutlu sismik yaptı. Devamında 4 bin kilometrekareye ulaşacak şekilde aramalara devam edecek. Yalnızca bununla kalınmadı tabi. Biz aynı zamanda 40 gün boyunca yine başka bir uluslararası firmayla beraber Akdeniz'de sismik yaptık. Bunu kamuoyuyla pek fazla paylaşmadık. Çünkü hemen o firmayla irtibata geçmeye çalışanlar oluyordu ve o da 2 boyutlu sismik aramalarını, bütün çalışmalarını tamamladı. Dolayısıyla Akdeniz'de bu süre içerisinde yarını da dahil edersek, 3 tane gemi, sismik aramalarına başlamış, bir kısmını da tamamlamış oluyor. Bizim için son derece seri ve hızlı bir çalışma olacak. Kamuoyuyla yarın hem fotoğraflarını hem de büyüklüklerini paylaşacağız. Bir nevi, Akdeniz'de sismik aramalarla petrol sondajında bir dönemin başlangıcını oluşturmuş oluyoruz. Bildiğiniz gibi, kendi sahamızın dışında, KKTC ile sayın Başbakanımızın yapmış olduğu anlaşma gereğince kıta sahası sınırlandırma anlaşmasıyla beraber Ada'nın kuzeyinde ve güneyinde, hatta batısında da bu çalışmalar devam edecek.''