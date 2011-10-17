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Son söz artık Türkiye’de

Formula 1’in ‘Büyük Patron’u Bernie Ecclestone, Türkiye ile ilgili sessizliğini sonunda bozdu...

Son söz artık Türkiye’de

Formula 1’in ‘Büyük Patron’u Bernie Ecclestone, Türkiye ile ilgili sessizliğini sonunda bozdu...

17 Ekim 2011 Pazartesi 07:55
Son söz artık Türkiye’de
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Formula 1’in ‘Büyük Patron’u Bernie Ecclestone, Türkiye ile ilgili sessizliğini sonunda bozdu.

Sorularımızı yanıtlayan ‘F1’in Patronu’, “Tüm takımlar ve yarışçılar Türkiye’de güzel günler geçirdi. Türkiye’de olamadığımız için üzgünüm” dedi ve ekledi: “Son söz, Türk hükümetinde. Şartlarımızı kabul etseler, hemen Formula 1 Türkiye’ye başlarız.”TÜRKİYE’nin Formula 1 takviminden çıkarılmasının ardından, F1’in 81 yaşındaki ‘Big Boss’u (Büyük Patron) Bernie Ecclestone, aylar süren sessizliğini Hürriyet için bozdu. Ecclestone, “Türkiye’yi çok beğeniyorum. Türkiye ile ilgili hiçbir sorunum yok. Kimsenin de Türkiye ile ilgili sorunu olamaz. İstanbul çok güzel bir yarış pisti ve alanıydı.

Türkiye’de olamadığımız için üzgünüm” dedi. Ankara ile pazarlıkların sürdüğü iddiasını yalanlayan Ecclestone’a sorularımız ve yanıtları şöyle: Türkiye ile ilgili son durum nedir? Formula 1, Türkiye’ye geri dönecek mi?

- Formula 1 Türkiye, çözülmesi çok zor olan bir şey değil. Kesinlikle Türkiye’ye geri dönmek istiyorum. Takımlar ve yarışcılar da Türkiye’ye geri dönmek istiyor. Türkiye turnesi, yaptığımız en iyi turnelerdendir. Problem, işin ticari yönüyle ilgili. O zaman Formula 1’in Türkiye’ye dönme şansı nedir?

- Formula 1’in Türkiye’ye tek dönme şansı, finansal durumun çözülmesidir. Ben, Türkiye’de olmaktan çok memnundum.

Takımlar da öyle. Takımlar memnunsa ben de memnunum zaten. Bu meseleyle kim ilgileniyorsa, neler olduğunun çok farkında. Şu an için İstanbul’a dönme şansımız yok Peki, son durum nedir?

- Maalesef, şu anda öyle bir şey yok. Türk Hükümeti, sponsorlar ve sizin aranızda pazarlıkların hala devam ettiği konuşuluyor.

- Hayır, Türk Hükümeti’nden kimse benle irtibata geçmedi. Görüştüğümüz herhangi bir sponsor da yok. Biz kontratımızı geçen sene iptal etmek zorunda kaldık. ‘80 bin tahmini yapıldı oysa 30 bin kişi izledi’ Sizin, 13 milyon dolar olan ilk ödemeyi artırıp ardından iki mislini istediğiniz ve bu doğrultuda pazarlık yaptığınız da fısıltılar arasında..

- Öncelikle, Formula 1 Türkiye ile ilgili telaffuz edilen rakamları halkla paylaşamam. Ancak meselenin özü yansıtıldığı gibi değil. Formula 1 Türkiye’ye başlamadan önce, Ticaret Bakanlığı ile konuştuğumuzda yarışları 80 bin kişinin izleyeceği tahmini yapıldı. Buradan elde edilecek gelir yarışlar için gereken ödemeyi karşılıyordu. Bir miktar da sübvansiyon olacaktı. Böylece, bizim istediğimiz rakama, yani normal rakamlara ulaşılacaktı. Ama, maalesef yarışları sadece 30 bin kişi izledi.

Arada oldukça büyük bir fark ve açık var. Ne yapmam gerekiyordu? Mr. E ile ofisinde Bernie Ecclestone, arkadaşımız Ayşegül Ekinci’yi Londra’daki ofisinde ağırladı. Londra’daki muazzam ofisinde yanında çalışanlar 81 yaşındaki işadamına “Mr E.” diyor. Ecclestone, nadiren birebir röportaj veren biri. Verdiği röportajların birçoğunu yarıda kesip terketmesiyle de tanınıyor. Anlaşma olsun hemen F1 Türkİye başlar FORMULA 1’in tohumlarını 1972 yılında aldığı Brabham takımıyla atan Bernie Ecclestone, hem Türkiye ile hem de diğer konularla ilgili kararların sadece kendisinden çıkmadığını da şöyle açıklıyor: Başbakanınız güzel işler yapıyor Formula 1 ile ilgili her istediğinizi kimseye danışmadan yapmaya hakkınız var mı?

- Tabii ki hayır. Biz, Formula 1 ve şampiyona haklarına sahibiz. Bu haklardan kar edebilmek için elimizden geleni yapmamız çok doğal. Bak, şunu söyleyim sana; Formula 1 diktatörlükle yönetilmiyor. Tam tersine içerde çok fazla demokrasi var. Belki de sorun çok fazla demokrasi. Türkiye’ye gelince, biz Türkiye’de olmaktan çok memnunduk. Ya yarışcılar ve takımlar, onlar bu duruma ne dedi? - Yarışçılar ve takımlar, Türkiye’de güzel günler geçirdiler. Herkes, Türkiye’ye dönmek isterdi. Artık son söz, Türk Hükümeti’nde. Şartlarımızı kabul etseler hemen Formula 1 Türkiye’ye yeniden başlarız. Formula 1’in Türk hayranlarına mesajınız var mı?

- Formula 1’in Türkiye’ye dönmesi için uğraşan biri ya da birileri yok. Bu arada seni sevdim diye de söylemiyorum, gerçekten Türkiye’yi destekliyorum. Başbakanınız çok güzel şeyler yapıyor. O coğrafyanın sesi oldu. Çok güzel gelişmeler kaydetti. Bizim, Türkiye ile ilgili bir sorunumuz yok. Şartlarımız belli. Kimseye mesaj vermek gibi bir niyetim de yok. Belki yeni organizatörler ve hükümet desteğiyle, yeni başlangıç yapabiliriz. Formula 1’in başına bir kadın geçebilir - Bana kalsa, 20 yıl daha kendimi Formula 1’i yönetirken görmek isterim. Formula 1’siz bir günüm geçmez. Buna tatiller de dahil.

- Kızlarımın yerime geçmesini istemem. Tasvip de etmem. Zaten yapamazlar ki. Kızlarım 7/24 çalışan tipler değildir.

- Formula 1’i bir kadın neden yönetmesin... Doğru kadınsa... Kadınlar iş hayatında çok daha verici, detaycı, sadık ve disiplinli. Kadınlara fırsat verilse erkeklerden çok daha iyi iş yaparlar

Son Güncelleme: 17.10.2011 07:55
Anahtar Kelimeler:
YarışFormulaBernieEcclestone
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