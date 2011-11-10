Atatürk'ün ölümünden hemen sonra çekilen ve 73 yıl sonra ortaya çıkan o kare

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar, Ulu Önder Atatürk'ün ölümünden hemen sonra çekilen, ancak bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış olan 73 yıllık fotoğrafları ortaya çıkardı. Can Dündar'ın tarih sevdalısı olarak tanıttığı Muhammet Yüksel'in arşivinden çıkan fotoğraflar, Ata'nın ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yayınlandı. SAAT 9'U 10 GEÇE



Saat 9'u 10 geçe, yani Atatürk'ün ölümünün hemen ardından çekilen fotoğraflar, Dündar'ın "Saat 9'u 10 Geçe" adını verdiği bugünkü yazısında ilk kez ortaya çıkıyor.