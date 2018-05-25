Son isteği doktora bile pes dedirtti! Daha önce hiç yapılmadı

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan 23 yaşındaki Vinny Ohh, görünüşünü uzaylıya çevirmek için onlarca ameliyat, binlerce dolar harcadı.

The Sun’da yer alan habere göre hayatını makyöz olarak sürdüren Vinny, küçük yaşlardan itibaren farklı olduğunu hissettiğini belirtiyor. Uzaylıların cinsiyetsiz canlılar olduğunu düşündüğünü söyleyen Vinny, genital organlarını aldırmak için bir plastik cerraha başvurdu.

Beverly Hills’teki Dr. Simoni’ye giden Vinny, beklemediği bir cevap aldı. Bu isteğe olumsuz yaklaşan Dr. Simoni, daha önce yapılmayan bu tarz bir işlemin, genç adamın vücudunda yaratacağı etkiyi bilemediklerini söyledi.

Olası bir operasyonun Vinny’nin boşaltım sistemini de etkileyeceğini ifade eden Simoni, bunun vücut fonksiyonlarını bozabileceğini belirtiyor.

Doktorun bu yaklaşımı karşısında da yılmayan Vinny, kendi tabiriyle dönüşümünü tamamlamak için bu operasyonu olmak istediğini ve ‘cinsiyetsiz bir canlı’ya dönüşeceğini söyledi.