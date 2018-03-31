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SON HALİNİ GÖREN KIZI SANIYOR! 3 AYDA TAM 32 KİLO VERDİ

Avusturalya'da yaşayan 50 yaşındaki Ana Reyes 3 ayda tam 32 kilo verdi. 5 torun sahibi kadının son halini görenler gözlerine inanamıyor...

SON HALİNİ GÖREN KIZI SANIYOR! 3 AYDA TAM 32 KİLO VERDİ

Avusturalya'da yaşayan 50 yaşındaki Ana Reyes 3 ayda tam 32 kilo verdi. 5 torun sahibi kadının son halini görenler gözlerine inanamıyor...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:26
SON HALİNİ GÖREN KIZI SANIYOR! 3 AYDA TAM 32 KİLO VERDİ
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Avusturalya'da yaşayan 50 yaşındaki Ana Reyes 3 ayda tam 32 kilo verdi. 5 torun sahibi kadının son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

Avustralyalı 5 torun sahibi Ana Reyes, 3 ayda tam 32 kilogram verdi. Üstelik hiç egzersiz yapmadan. 50 yaşındaki büyükanne zayıflamasıyla resmen gençlik günlerine geri döndü. İşte Ana Reyes'in zayıflama hikayesi ve son hali...

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

5 torun sahibi büyükanne torunları ve çocuklarıyla çekildiği bir fotoğrafta şişman ve yaşlanan halini görünce dehşete kapıldı. Sadece 50 yaşında olmasına karşın çok daha büyük bir yaşta göründüğünü fark etti.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

O fotoğrafın zayıflaması gerektiğini anlamasına yardımcı olduğunu söyleyen Reyes, kiloları yüzünden kendisine bakmadığını, sosyalleşmekten uzak durduğunu hatta kıyafet alışverişi bile yapmadığını kendine itiraf ederek değişim için karar aldı.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

'Kilolarım yüzünden ayak tırnaklarıma oje bile süremiyordum, merdivenleri çıkmak ise ölümdü' diyen Reyes işe beslenme düzenini değiştirmekle başladı. Düzensiz ve büyük öğünler yerine daha sağlıklı ve temiz beslenme alışkanlığı geliştirmeye başlayan büyükanne kısa sürede değişimi bedeninde hissetmeye başladı.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

"Süreç boyunca, elma ve çilek gibi meyveler, sade yoğurt ile kahvaltı ettim. Öğle yemeğim salata ve proteinli salatalardan oluşuyordu ve akşam yemeği için çok fazla biftek ve balık yedim" diyen Reyes'in 3 ay sonraki halini gören tanıyamadı.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

3 ayda 32 kilogram vermeye başaran 50 yaşındaki kadın bikini giyer hale geldi ve çok daha genç görünmeye başladı. "Gerçekten mutluyum, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da. Bu tamamen hayatımı değiştirdi" dedi.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

Diyete başladığı ilk günlerde zorlandığını da itiraf eden Reyes, "Yalan söylemeyeceğim, başlangıçta çok bitkin ve yorgumdum. ama biraz zaman geçtikçe ve vücudumdaki detoksu hissettikçe daha iyi hissetmeye başladım. Enerjim yükseldi" diye konuştu.

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

Son Halini Gören Kızı Sanıyor! 3 Ayda Tam 32 Kilo Verdi

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