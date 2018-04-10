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Son dakika! Tüm gözler oradaydı: Rusya'dan flaş karar

Son dakika! Tüm gözler oradaydı: Rusya'dan flaş karar

10 Nisan 2018 Salı 23:02
Son dakika! Tüm gözler oradaydı: Rusya'dan flaş karar
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Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırı üzerine ABD’nin başını çektiği ve Türkiye’nin desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), karar tasarısı Rusya’nın vetosuna takıldı.

ABD’nin taslağı 12 evet oyu almasına rağmen Rusya’nın hayır oyu ile veto edildi. Rusya ile birlikte Bolivya hayır oyu kullanırken  Çin çekimser kaldı.

ABD’nin Veto edilen karar tasarısı Duma’daki saldırının sorumluların araştırılmasını ve en şiddetli şekilde kınanmasını öngörüyordu.

TÜRKİYE DE DESTEKLİYOR

ABD’nin hazırladığı Fransa, İngiltere ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in yanısıra Türkiye’nin de desteklediği ABD’nin tasarısı bölgeye insani yardım da gönderilmesini istiyordu.

ABD’nin karar tasarısı tamamen bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını isterken, Rusya alternatif olarak BMGK’ya ilk olarak 23 Ocak’ta sunduğu yeniden revize edilmeyen karar tasarısını sundu.

RUSYA'NIN TASARISI

Yeni bir mekanizma kurmayı öneren Rus taslağı, yine bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulda onaylandıktan sonra BM genel sekreterinin Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü ile koordineli önümüzdeki olarak bir yıllık süreyi kapsayacağını belirtiyor.

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