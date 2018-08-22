SON DAKİKA: Trump’ın avukatı suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın başı ülkesinde büyük dertte. New York Güney Bölge Federal Savcılığının başlattığı soruşturma sonucunda, Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen, “itirafçı” oldu.

Trump'ın avukatını “itirafçı” yapan savcılık, daha önce de Zarrab davasını açıp, Reza Zarrab'ı itirafçı yapmış, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın hapis cezasına çarptırılmasını sağlamıştı.

TRUMP'IN AZLEDİLMESİ BİLE KONUŞULMAYA BAŞLANDI

ABD Başkanı'nın kişisel avukatının savcılık ile anlaşıp itirafçı olmasının ardından, ABD basınında Trump'ın, “başkanlık görevinden azledilebileceği” bile konuşulmaya başlandı.

Trump'ın avukatı Michael Cohen hakkındaki soruşturma, “vergi kaçakçılığı” suçlamasıyla açılmıştı. Ancak itirafçı olmayı kabul etmekle birlikte Cohen, ABD adalet sisteminin her birimiyle işbirliği yapıp, bildiklerini anlatmayı da kabul etmiş oldu.

Trump'ın başkanlık kampanyasına Rusya'nın müdahale ettiğine ilişkin soruşturmayı sürdüren özel yetkili savcı Robert Mueller'in de bu çerçevede, avukat Cohen'i sorgulamasının önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.

Nitekim, Cohen hakkında açılan ilk soruşturma ve FBI tarafından ofisinde yapılan aramanın ilk bilgilerinin de New York Güney Bölge Federal Savcılığına, bizzat özel yetkili savcı Robert Mueller'in ekibi tarafından sağlandığı bilgisi basına sızmıştı.

ÖNCE “KURŞUNUN ÖNÜNE ATLARIM” DİYORDU; SONRA “ÜLKE BAŞKAN'DAN ÖNCE GELİR” DEMEYE BAŞLADI

Trump'ın en sadık ekip arkadaşlarından biri olarak bilinen Cohen, bir dönem Trump'tan söz ederken “Başkan için kurşunun önüne bile atlarım” demişti. Ancak temmuz ayında ABC kanalına konuşan Cohen o röportajda “Aile ve ülke Başkan'dan önce gelir” ifadesini kullanmıştı.