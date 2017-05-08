Son dakika: O Yasak Türkiye'den Sonra Avrupa'ya Yayılıyor!



Doğan Haber Ajansı, laptop yasağının tüm Avrupa ülkelerinden ABD’ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanacağını bildiriyor. Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.Ajansa göre, Avrupa Komisyonu yasak bilgisini ACI olarak bilinen Uluslararası Havalimanları Komisyonu'na verdi. Buna göre, yasak önümüzdeki haftalarda başlayacak.Uygulamanın detayları 11 Mayıs'taki Avrupa Komisyonu havacılık güvenliği toplantısında belirlenecek.Washington yönetimi, Mart ayında Türkiye İstanbul, Mısır Kahire, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Suudi Arabistan Riyad, Katar Doha, Kuveyt Kuveyt, Ürdün Amman ve Fas Kazablanka havalimanlarından kalkan uçaklarda yolcuların yanına elektronik cihaz almasını yasaklamıştı.