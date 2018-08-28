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SON DAKİKA: Moody’s Türk bankaları için kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 20 Türk bankasının notunu indirdi.

SON DAKİKA: Moody’s Türk bankaları için kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 20 Türk bankasının notunu indirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 20:48
SON DAKİKA: Moody’s Türk bankaları için kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 20 Türk bankasının notunu indirdi.

Bunun gerekçesi olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gösterildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody's, “Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır” ifadelerini kullandı.

Moody's'e göre bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bankalar hükümetten veya Merkez Bankası'ndan desteğe ihtiyaç duyabilir.

14 bankanın derecesi bir not, dört bankanınki iki not, iki finans şirketinin “kurumsal aile notu” da birer not azaltıldı.

DAHA ÖNCE DE NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Moody’s 17 Ağustos’ta da Türkiye’nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürmüş ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Son Güncelleme: 28.08.2018 20:50
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