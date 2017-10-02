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02 Ekim 2017 Pazartesi 07:39

Son Dakika... Las Vegas'ta Konsere Silahlı Saldırı

Son Dakika... Las Vegas'ta Konsere Silahlı Saldırı

Son Dakika... Las Vegas'ta Konsere Silahlı Saldırı
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Bir müzik festivalinde açılan ateşte çok sayıda can kaybı olduğu bildiriliyor. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı duyuruldu.



ABD'nin Las Vegas kentindeki silah sesleri yükseldi. Polis, Mandalay Bay Casino yakınlarında ateş açıldığına dair ihbar aldığını duyurdu. Bu açıklamadan dakikalar sonra saldırının bir konser sırasında gerçekleştiği ve can kayıpları olduğu duyuruldu.

Bölgedeki hastanenin sözcüsü, 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 14'ünün sağlık durumu ağır.



Tanıklar, en az bir saldırganın, country müzik festivalinde ateş açtığını aktarıyor. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Bir Twitter kullanıcısı da iki silahlı kişinin güvenlik görevlilerine otelin 32. katında saldırdığını öne sürdü.

New York Times, başka saldırıların da olabileceğini belirtti.

Las Vegas polisi, bir şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun sürdüğünü açıkladı. Ancak polisin daha sonra yaptığı açıklamada, başka silahlı saldırgan olmadığının düşünüldüğü duyuruldu.

Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Amerikalı profesyonel poker oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, kaçma görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, sinkaflı ifadelerle "Aman Tanrım! Bir kız kafasından vuruldu" dedi.

 
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