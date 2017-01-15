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15 Ocak 2017 Pazar 07:17

Son Dakika… Akdeniz’den Çok Acı Haber!

Son Dakika… Akdeniz'den Çok Acı Haber!
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Son Dakika… Akdeniz’den Çok Acı Haber!
Libya açıklarında yaklaşık 100 göçmeni taşıyan bir tekne battı.

Arama-kurtarma faaliyetlerini yürüten İtalyan sahil güvenliği, sudan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.
BBC’nin aktardığı haberde, karanlığın çökmesiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarının zorlaştığı vurgulanırken, onlarca göçmene ise hâlâ ulaşılamadığı belirtildi.

Teknenin Libya ile İtalya arasında, Libya’nın 50 kilometre açıklarında battığı öğrenildi.

Göçmenlerin uyruklarına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi.

Avrupa’ya karadan ulaşan göçmen sayısı, 2015 sonlarında yaşanan mülteci akınından bu yana düşüş ivmesi içinde. Fakat denizden Avrupa’ya

ulaşma umudu, göçmenler arasında çok tehlikeli olmasına karşın, hâlâ rağbet görüyor.

Cuma günü İtalyan sahil güvenliği, Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmak için denize açılan yaklaşık 550 göçmeni kurtardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017’nin ilk iki haftası içinde bini aşkın göçmenin Avrupa’ya ulaştığını tahmin ediyor.

Son vaka dışarıda bırakılırsa, haber alınmayan yaklaşık 11 kişinin umuda yolculukta hayatını kaybettiği sanılıyor.

BM, 2016 yılında 5 bin kişinin Akdeniz rotasında hayatını kaybettiğini açıkladı.


 
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