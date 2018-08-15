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Son Dakika… ABD’den flaş Brunson açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Erdoğan ve Türkiye'nin Rahip Brunson konusunda haksız davrandığını söyledi. Sanders, Brunson'un serbest bırakılması durumunda yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Sanders, "Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek" dedi.

Son Dakika… ABD’den flaş Brunson açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Erdoğan ve Türkiye'nin Rahip Brunson konusunda haksız davrandığını söyledi. Sanders, Brunson'un serbest bırakılması durumunda yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Sanders, "Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:20
Son Dakika… ABD’den flaş Brunson açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Erdoğan ve Türkiye'nin Rahip Brunson konusunda haksız davrandığını söyledi. Sanders, Brunson'un serbest bırakılması durumunda yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Sanders, "Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson hakkında akşam saatlerinde açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, Türkiye’ye uygulanan yaptırımların rahip Brunson ve diğer diplomatik personelin serbest kalması durumunda kaldırılabileceğini ancak Türkiye’nin ABD’ye karşı getirdiği gümrük vergilerinin yanlış yönde verilmiş bir karar olduğunu açıkladı. Sanders ayrıca Türkiye’ye getirilen gümrük vergilerinin ulusal güvenlikle ilgili olmadığını söyledi.

ABD’nin Türkiye ile yaşadığı rahip krizi nedeniyle uygulanan gümrük vergileri iki katına çıkarılmıştı.  Türkiye’de buna karşılık olarak bazı ABD mallarına ekstra vergi getirmişti.

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