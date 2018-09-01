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Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirdi.

Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:40
Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti

Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sözcü Nauert, ABD’nin UNRWA’ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıkladı.

Nauert, ocak ayında ABD’nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra “artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini” kaydetti.

Nauert, ajansın işleyiş biçimindeki sorunları daha önce de dile getirdiklerini ancak herhangi bir değişim emaresi görmediklerini savundu.

Ajansa yardımların kesilecek olmasının özellikle Filistinli çocukları negatif etkileyecek olmasından endişe duyduklarını savunan Nauert, “Filistinliler, kriz odaklı hizmet sunma modelinden daha iyisini hak ediyorlar. ABD olarak Birleşmiş Milletler, ilgili ülkeler ve diğer paydaşlarla yeni modeller ve yaklaşımlar üzerinde çalışacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Amerikan medyasına yansıyan iddialarda, geçen aylarda UNRWA’ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesen ABD’nin, şimdi de bu yardımları tamamen durdurma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Kararın, bu ay başında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda alındığını dile getiren kaynaklar, Beyaz Saray’ın konu hakkında kilit bölgesel hükümetleri bilgilendirdiğini kaydetmişti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının eski bir görevlisi olan Dave Harden, yaptığı açıklamada, “UNRWA’ya mali desteği bir anda ve kaprisli bir şekilde kesmek, Filistin yönetimini çökme noktasına getirir. Sağlık, eğitim ve en önemlisi güvenlik hizmetlerinin İsraillilerin eline geçmesine neden olur.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949’da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu’nun 1948’de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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