Son Başvuru Tarihi 25 Kasım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2011 Yılı 1 Temmuz - 31 Aralık dönemini kapsayan küçükbaş hayvan desteklerinden faydalanabilmek için hayvan üreticilerinin 10 Kasım - 25 Kasım tarihleri arasında (her iki tarih dahil) hayvan ve işletmeleri ile ilgili bilgileri merkez ve kaza veteriner dairelerinden alacakları forumları doldurarak Veteriner Dairelerine müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, müracaat esnasında üreticilerin kimlik kartlarının fotokopilerini de dairelere vermeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yılsonu olması ve desteklerin hızlı bir şekilde üreticilerimize ulaştırılabilmesi için başvuru suresi içinde gerekli işlemlerin süratle yapılması gerekmektedir. Bu sebepten üreticilerimiz belirtilen süreler içinde işlemlerini bitirmelidirler” denildi.