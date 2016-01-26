Son 60 Yılın En Soğuk Günü!

SON 60 YILIN EN SOĞUK GÜNÜ!

Küresel ısınma ve beraberindeki iklim değişikliğinin kanıtlarını artık iyiden iyiye görmeye başlıyoruz. Kuzey Amerika'da can kayıplarına neden olan dondurucu soğukların ardından, şimdi de tropikal ve sıcak iklimiyle bilinen Hong Kong, son 60 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

Wall Street Journal haberine göre ülkede sıcaklığın 3,3 dereceye kadar düştüğü ve en son 1957 yılının Şubat ayında en düşük rekor seviyenin 2,4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Hong Kong rasathanesine göre son 125 yılda en düşük sıcaklık 1893 yılında 0 derece olarak kaydedildi.

Tropikal iklime sahip olan bir çok ülkede evlerde ısınma sistemleri bulunmadığı gibi araçların büyük bir kısmında da sadece soğutma sistemleri mevcut.