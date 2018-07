Son 3 günde 200 göçmen daha boğuldu

Yaz aylarıyla birlikte Akdeniz’de kaçak göçmen trafiği artarken, can kaybı da arttı. Libya’nın başkenti Trablus’taki BM yetkilileri, son 3 günde, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmayı uman yaklaşık 200 kişinin daha bindikleri teknelerin alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.



AVRUPA’YA ULAŞMA UMUDU AKDENİZ’İN SULARINDA SON BULDU



Son günlerde yaşanan can kaybının ardından, bu yıl Akdeniz’de yaşamını yitiren göçmnelerin sayısı bini aştı. Bu, binden fazla göçmenin Aldeniz’de peş peşe yaşamını yitirdiği dördüncü yıl oldu. Yaz aylarında kaçak göç trafiğinin arttığına dikkat çeken yetkililer, istatistiklere göre Haziran ayında Akdeniz üzerinden İtalya’ya gitmeye çalışan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.