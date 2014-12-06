Somali'de Hükümet Düştü

PARLAMENTODA YAPILAN GENSORU OYLAMASINDA, 235 MİLLETVEKİLİNDEN 153'Ü EVET, 80'İ HAYIR, 2'Sİ İSE ÇEKİMSER OY KULLANARAK HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ

Somali Parlamentosu'nda yapılan gensoru oylamasında, güvenoyu alamayan Başbakan Abdulveli Şeyh Ahmed hükümeti düştü.

Parlamentoda yapılan oylamaya katılan 235 milletvekilinden 153'ü evet, 80'i hayır, 2'si ise çekimser oy kullandı.

Oylama sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Osman Cevari, Abdulveli Şeyh Ahmed hükümetinin güvenoyunu kaybettiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un anayasaya göre 3 ay içinde yeni birini görevlendirmesi gerekiyor" dedi.

Somali'de ekim ayında kabinede yapılan revizyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Mahmud ile Başbakan Ahmed arasında gerginlik yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Mahmud, anayasal olmadığı gerekçesiyle yapılan değişiklilere karşı çıkıyordu.

Daha önce gensoru önergesi dolayısıyla yapılan 3 oturumdan yaşanan gerginlik nedeniyle sonuç çıkmamıştı.



