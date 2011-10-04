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Somali'de bombalı saldırı: 65 ölü, 50 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarını hedef alan bir bombalı saldırıda en az ...

Somali'de bombalı saldırı: 65 ölü, 50 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarını hedef alan bir bombalı saldırıda en az ...

04 Ekim 2011 Salı 13:36
Somali'de bombalı saldırı: 65 ölü, 50 yaralı
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Somali'de bombasaldırı: 65 ölü, 50 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarını hedef alan bir bombalı saldırıda en az 65 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırı, Somalili öğrencilerin, Türkiye'nin verdiği eğitim burslarını almak için sıraya girdiği sırada meydana geldi.Mogadişu'daki bakanlık binalarının yakınında bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırının ardından Reuters'a konuşan ambulans görevlisi Ali Muse, "65 kişinin cesedini taşıdık. Elli de yaralı var" dedi.

PATLAMANIN ARDINDAN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada da en az 50 ölü olduğu ifade edildi. Polis, aracın bakanlıkların bulunduğu kompleksin kapısında patladığını belirtti. El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğrenci ve askerlerin bulunduğu belirtildi. Afrika Birliği ve Somalili askerlerin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, askerlerin havaya ateş açarak, insanları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı bildirildi.

TÜRK YETKİLİLER UCUZ KURTULDU Anadolu Ajansı, bazı incelemelerde bulunmak için Türkiye’den Mogadişu'ya giden sağlık ekiplerinin ise saldırıdan son anda kurtulduğunu duyurdu. Türk yetkililerin, Somalili mevkidaşlarıyla patlamanın gerçekleştiği noktanın yakınlarında bulunan Somali Sağlık Bakanlığı’nda bir toplantı yapmayı planladığı, ancak Türk tarafının önce kendi ekiplerini ziyaret etme talebi dolayısıyla toplantının ertelendiği ifade edildi.

YARDIM GİRİŞİMLERİ DE ZARAR GÖRECEK Somali’de 1991’den bu yana etkili bir merkezi hükümet bulunmuyor. Zayıf geçiş hükümetiyle İslamcı militanlar arasındaki kontrol savaşı ise sürüyor. El Şebab, özellikle ülkenin merkezinde ve güneyinde geniş bir alanı denetimi altında tutuyor. El Şebab, bundan iki ay kadar önce Mogadişu’dan çekilse de analistler örgütün bir cephesi olmamasına rağmen intihar saldırılarını ve bombalı saldırılarını sürdürebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta El Şebab, Somali’nin Kenya sınırlarında bulunan iki şehri hükümet yanlısı güçlerin elinden almak için hücuma geçse de başarılı olamadı. Somali’nin siyasi istikrarı çatışmaların yanı sıra son 60 yılın en zorlu kuraklığı dolayısıyla da büyük zarar gördü. On binlerce kişi başkent Mogadişu’ya sığınırken BM altı bölgede kıtlık ilan etti. Analistler bu son saldırının ülkedeki insani yardım çalışmalarına da zarar vereceğini belirtti

Son Güncelleme: 04.10.2011 13:36
Anahtar Kelimeler:
BombaSomaliMogadişuSaldırı
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