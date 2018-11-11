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Somali\'deki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53\'e Yükseldi

MOGADİŞU\'DA ÖNCEKİ GÜN DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 53\'E YÜKSELDİ

Somali\'deki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53\'e Yükseldi

MOGADİŞU\'DA ÖNCEKİ GÜN DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 53\'E YÜKSELDİ

11 Kasım 2018 Pazar 07:49
Somali\'deki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53\'e Yükseldi

MOGADİŞU\'DA ÖNCEKİ GÜN DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 53\'E YÜKSELDİ

Mogadişu, 11 Kasım 18 : Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da önceki gün düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53\'e yükseldi.

Somali emniyetinde görevli Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu\'da önceki gün hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin iki bombalı araçla hedef alındığını, polis merkezinin yakınlarında yer alan otele ait otoparkta da bir patlamanın meydana geldiğini hatırlattı.

Yüzbaşı Hüseyin, saldırılarda şu ana kadar 53 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Mogadişu\'da önceki gün hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin hedef alındığı bombalı saldırılarda 9\'u Şebab örgütü militanı 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Eş-Şebab terör örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

(AA/EMR/ÖK)

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