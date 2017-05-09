Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 06:19

Somali'deki Bombalı Saldırılarda 3'ü Asker En Az 13 Kişi Öldü

Somali'de düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 3'ü asker en az 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Somali'deki Bombalı Saldırılarda 3'ü Asker En Az 13 Kişi Öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Mogadişu, 9 Mayıs 17 : Somali'de düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 3'ü asker en az 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Şebili es-Sufle bölgesinde güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan bölgedeki askeri yetkilerden İsmail Eden, kontrol noktası yakınına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Patlamada 3 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirten Eden, yaralıların başkent

Mogadişu'daki en yakın hastanelere nakledildiğini söyledi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği kaydedildi.

Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, başta başkent Mogadişu olmak üzere çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya, Venezuela Yerlilerinin Göçünden Dolayı "acil Durum" İlan Etti Brezilya, Venezuela Yerlilerinin Göçünden Dolayı...
Yemen'deki Kolera Salgınında 34 Kişi Öldü Yemen'deki Kolera Salgınında 34 Kişi Öldü
Paris'te Garda Terör Alarmı Paris'te Garda Terör Alarmı
Romanya'da "elektrikli Çit" İle Ölüme Sebebiyete Hapis Cezası Romanya'da "elektrikli Çit" İle Ölüme...
Liberya'daki Meçhul Hastalık Ebola Değil Menenjit Liberya'daki Meçhul Hastalık Ebola Değil Menenjit
ŞOK! Her 5 Kişiden 1'inin Çıplak... ŞOK! Her 5 Kişiden 1'inin Çıplak...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Brezilya, Venezuela Yerlilerinin Göçünden...
Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkez kenti Manaus'ta, Venezuela'daki kriz sonrası ortaya çıkan kötü koşullardan...

Haberi Oku