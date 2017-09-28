Somali'de Silahlı Saldırı

Saldırınn sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hişi'nin aracına Mogadişu'nun HammarVinni bölgesinde silahlı kişilerce ateş açıldı. Hişi ve aracın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.