Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 09:50

Somali'de Silahlı Saldırı

Somali'de Ulusal Kadın Örgütü Genel Sekreteri Enab Abdullah Hişi'nin başkent Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de Silahlı Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

ULUSAL KADIN ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ HİŞİ, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ 

Mogadişu, 28 Eylül 17 : Somali'de Ulusal Kadın Örgütü Genel Sekreteri Enab Abdullah Hişi'nin başkent Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hişi'nin aracına Mogadişu'nun HammarVinni bölgesinde silahlı kişilerce ateş açıldı. Hişi ve aracın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırınn sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Eş-Şebab Örgütü 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.

(AA/AK/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5.4 Büyüklüğünde Deprem 5.4 Büyüklüğünde Deprem
Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı
Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi! Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi!
Uçak Düştü: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti Uçak Düştü: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti
Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye...
Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

5.4 Büyüklüğünde Deprem

Haberi Oku