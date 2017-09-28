Somali'de Silahlı Saldırı

ULUSAL KADIN ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ HİŞİ, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Mogadişu, 28 Eylül 17 : Somali'de Ulusal Kadın Örgütü Genel Sekreteri Enab Abdullah Hişi'nin başkent Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hişi'nin aracına Mogadişu'nun HammarVinni bölgesinde silahlı kişilerce ateş açıldı. Hişi ve aracın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırınn sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab Örgütü 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.
(AA/AK/ÖK)