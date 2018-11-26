banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
Hastaneden firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika
GİRNE'DE YAKALANDI
Mahkum hastaneden firar etti
Son Dakika
MAHKUM HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner282

Somali\'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü

Nairobi, 26 Kasım 18 : Somali\'nin kuzeyinde aşırılıkçı bir grubun, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridini öldürdüğü bildirildi.

Somali\'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü

Nairobi, 26 Kasım 18 : Somali\'nin kuzeyinde aşırılıkçı bir grubun, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridini öldürdüğü bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Somali\'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü

Nairobi, 26 Kasım 18 : Somali\'nin kuzeyinde aşırılıkçı bir grubun, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridini öldürdüğü bildirildi.
Galkayo emniyetinden Ahmed Awale, aşırılıkçıların, din adamının aynı zamanda Sufi dergahı olan ikametgahına bu sabah silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Awale, saldırıda dini liderin ve 17 müridinin yaşamını yitirdiğini, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin saldırganların birçoğunu öldürdüğünü söyledi.
Saldırının sorumluluğunu Eşşebab terör örgütü üstlendi.
(AA/GÖZ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı
Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu
Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim